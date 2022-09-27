ВПЕРВЫЕ В БРЯНСКЕ!

1 октября 2022 года в 19-00 Брянский городской камерный оркестр, под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна, приглашает всех на концерт «Всё начинается с любви». Камерный оркестр в расширенном составе предстанет в самых неожиданных качествах, покажет свою универсальность, прозвучат самые известные мелодии от классического до рок-направления, а также мелодии, ставшие популярными за два десятилетия XXI века.

Фото: ГАУК «Брянская областная филармония» .

При этом известные классические произведения будут звучать совершенно по-новому, и даже в рок-обработке! Электроинструменты прочно вошли в нашу жизнь, к тому же, за последние 20 лет стал очень популярен жанр «инструментальный кавер» или, другими словами, инструментальная кавер-версия известных музыкальных произведений самых разных направлений, чаще всего это вокальная и киномузыка. В новой концертной программе «инструментальные каверы» исполнят на электроинструментах сразу четыре солиста: Александр Иванов (электроскрипка) Анна Воробьёва (электроскрипка) Игорь Дорожкин (электровиолончель) Ани Садоян (электровиолончель) Мы приглашаем всех на нашу новую концертную программу, чтобы подарить яркие эмоции, отличное праздничное настроение, а главное, много замечательной музыки самых разных стилей!

Никто не останется равнодушным. ГАУК «Брянская областная филармония» участвует в программе «Пушкинская карта». Концерт «Все начинается с любви» вошел в перечень мероприятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Билеты можно приобрести по ссылке: https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya Справки по телефонам: +7 (4832) 74-57-04 +7 (920) 603-66-63 а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru

Будем ждать вас!!!

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