Фото: Александр Городков.

В Брянске вырубили голубые ели на улице Карла Маркса у лабораторного корпуса поликлиники №4. Три свежих пня заметил доктор сельскохозяйственных наук Александр Городков.

- Уничтожены голубые ели, рядовая посадка которых на газоне много лет украшала эту уютную центральную улицу города… - написал профессор в соцсетях.

Александр Городков напомнил, что недавно Круглый сквер лишился здоровых кленов, лип и кустов сирени. Но на этом не остановились.

Кстати, напротив кто-то проявил самодеятельность. И вместо зеленого газона на углу Фокина и Карла Маркса уложили камни. Мол, зато не вытопчут.

В городе отчитываются, что в этом году высадят 230 кленов взамен вырубленных деревьев. Появится ли что-то на месте полысевшего газона на Карла Маркса, не сообщают.