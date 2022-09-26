За неделю 29 брянцев попались на уловки мошенников

За прошедшую неделю 29 жителей Брянской области стали жертвами телефонных и сетевых мошенников. Люди обратились с заявлениями в полицию, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Доверчивые жители региона перевели злоумышленникам порядка 4,5 миллиона рублей.

В большинстве случаев мошенники звонили от лица сотрудников банка. Они предлагали заморозить подозрительный денежный перевод, возврат ошибочно списанной суммы, разблокировать счет. Таким образом злоумышленники узнали у владельцев карт всю необходимую информацию и списывали деньги. По такой схеме они опустошили счета 18 потерпевших.

Лишились собственных денег и желающие по выгодной цене приобрести на интернет-площадках товары. Жертвой обмана стал житель Выгоничского района. Написавший ему приятель попросил ненадолго одолжить 2 тысячи 300 рублей. Мужчина решил помочь и перевел деньги на указанный счет. А позже он узнал, что аккаунт знакомого взломали.

Сейчас правоохранители проводят проверку по всем установленным фактам мошенничества. Решают вопрос о заведении уголовных дел.