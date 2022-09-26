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Общество26 сентября 2022 10:00

Сын брянского офицера Росгвардии стал призером всероссийского соревнования по рукопашному бою

Кирилл Иванцов занял третье место
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Сын брянского росгвардейца, офицера вневедомственной охраны Олега Иванцова, стал призером всероссийского соревнования по рукопашному бою. 15-летний Кирилл занял третье место в возрастной группе 14-15 лет в весовой категории 80 килограмм. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Кирилл Иванцов на протяжении последних трех лет становится победителем и призером на турнирах как областного, так и межрегионального уровня.