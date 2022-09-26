В брянских Выгоничах мужчину отправили в колонию за пьяную езду. 24-лентий местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что вечером 5 августа этого года он ехал на автомобиле ВАЗ-2109. Вблизи деревни Орменка его остановил автоинспектор, который увидел у водителя признаки алкогольного опьянения. То, что водитель пьяный, подтвердило и освидетельствование с помощью технического средства измерения.

Водитель и раньше трижды привлекался к уголовной ответственности за подобное нарушение.

- Суд приговорил мужчину к одному году и десяти месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселения. Также его на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор в законную силу не вступил.