В брянском аэропорту ограничения полетов продли до 2 октября

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В международном аэропорту "Брянск" ограничения полетов продли до 2 октября. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщают в Росавиации.

Ограничили вылеты в направлении Анапы, Белгорода, Воронежа, Геленджика. А также – Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты, Симферополя.

Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам. Через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России работают в штатном режиме. За всеми изменениями в расписании их работы и авиакомпаний можно проследить на официальных сайтах перевозчиков.