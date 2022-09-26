В брянской Навле на пожаре в многоквартирном доме погиб 29-летний мужчина

Фото: из архива ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянской Навле во время пожара в многоквартирном доме погиб 29-летний мужчина. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 26 сентября в первом часу ночи. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту вызова на улицу Красных партизан выезжали три пожарные машины. По прибытии установили, что пожар вспыхнул в одной из квартир многоквартирного жилого дома.

- В 00.15 пожар локализовали, в 00.30 полностью потушили, - говорят в МЧС. – На тушении работали звено газодымозащитной службы и один пожарный ручной ствол. В результате пожара пострадал один человек. Причину пожара устанавливают.