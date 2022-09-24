Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2022 17:54

В Карачаевском районе в ДТП погиб водитель "Лады"

Автомобилист не справился с управлением при обгоне
Марина АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Карачаевском районе в ДТП погиб 37-летний водитель автомобиля "Лада Гранта". Автоавария случилась около часа дня в субботу, 24 сентября, на дороге Карачев-Пальцо, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением во время обгона. Машина съехала в правый кювет и врезалась в дерево. Водитель скончался от полученных травм в больнице. 32-летнего пассажира госпитализировали.

- По факту ДТП проводится проверка, - говорят в ГОсавтоинспекции. - Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.