В Брянской области прогнозируют ливни и туман 25 сентября

В Брянской области в воскресенье, 25 сентября, прогнозируют сильные дожди и ветер. Ночью и утром возможен туман. Днем порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Из-за непогода могут возникать чрезвычайные ситуации: нарушения в электроснабжении, ухудшение дорожных условий, обрушения ветхих конструкций, скопление воды в низменностях.

От жителей просят быть внимательными на дорогах. Пешеходам - держаться подальше от больших деревьев и больших ненадежный конструкций.