В Брянске в этом году высадят 230 остролистных кленов

В Брянске в этом году высадят 230 саженцев остролистных кленов. 75 из них уже посадили на шести улицах: Мира, Институтской, Октябрьской, Крахмалева, в переулках Гончарова и Металлистов. Еще 155 саженцев появится на восьми улицах: Объездной, О. Кошевого, Некрасова, Металлистов, Пролетарской, Камозина, переулке Герцена и проспекте Станке Димитрова. Больше всего кленов высадят на Объездной - 80 деревьев.

- Эти деревья комфортно чувствуют себя в городской среде, кроме того устойчивы к низким температурам, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Отдельный плюс остролистного клена - яркая палитра оттенков листьев, которая особенно будет радовать взоры горожан осенью.

Напомним, только в этом году компенсационное озеленение стали учитывать при разработке проектов капитального ремонта улиц. Так, например, на улице Крахмалева из-за переноса остановки убрали 12 деревьев, а взамен высадили 20.