В Брянске митинг в поддержку референдумов на Донбасе посетили 20 тысяч человек

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на митинг в поддержку референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областей пришли около 20 тысяч человек. Это представители властей, в том числе, губернатор Александр Богомаз, депутаты, чиновники, общественники, силовики, юнармейцы, студенты.

Митинг состоялся днем 23 сентября у подножия Кургана Бессмертия. Его организовало Брянское региональное общественное движение военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество», сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Референдум — это законное право нашего братского народа определить свое дальнейшее будущее, сказал губернатор Александр Богомаз. - Будущее, которое неразрывно связано с нашей Родиной! Это их законное право и надежда на мирную жизнь, жизнь в великой и непобедимой России! Мы один народ, у нас одна история, одна страна!

Со сцены выступили ветераны, спортсмены, депутаты. Ансамбль народной музыки «Ватага» исполнил патриотические песни.