Фото: "Парламентская газета".

В Брянской области создадут формирования для прикрытия границы. Об этом 23 сентября сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов «Парламентской газете».

По его сообщению, сформируют несколько соединений и частей для прикрытия государственной границы с Украиной в Брянской, Белгородской, Курской и других областях. Он подчеркнул, что это сделают для того. Чтобы исключить дальнейшие провокации и обстрелы территории РФ и для решения ряда прочих задач.

Также Картапалов уточнил, что под частичную мобилизацию даже среди военнослужащих запаса попадут не все, а те, у кого есть определенные военно-учётные специальности или опыт ведения боевых действий.

А еще он сообщил, что новобранцев не будут отправлять на службу в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях.

- Сейчас основная задача - восполнить дефицит наиболее востребованных специалистов, - сказал Андрей Картапалов. - То есть призыв будет точечным, «хватать и массово ссылать на фронт», о чем сейчас кричат некоторые оппозиционные издания и паблики в соцсетях, никого не станут.

При этом председатель Комитета Госдумы по обороне ранее не исключил введения военного положения в приграничных к Украине областях России, в том числе и на Брянщине.