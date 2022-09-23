Брянец устроил пьяную езду на машине и опубликовал интимные фото жены в интернете

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Житель Комаричского района села Лопандино устроил пьяную езду на машине и опубликовал интимные фото жены в Интернете. З7-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статьям: «Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий; управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения и имеющим судимость за совершение аналогичного преступления; нарушение неприкосновенности частной жизни; незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет»». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по брянской области.

Предварительным следствием установили, что поздно вечером 5 мая этого года обвиняемый пьяный ехал за рулем автомобиля. Мужчина, зная, что он уже осужден за совершение преступления, чтобы избежать к административной и уголовной ответственности передал остановившему его сотруднику полиции10 тысяч рублей, пообещав позднее передать еще 10 тысяч рублей. Автоинспектор от взятки отказался и сообщил о произошедшем в отдел органа внутренних дел.

Кроме того, обвиняемый с 7 по 10 мая этого года из мести своей жене с помощью мобильного телефона через Интернет отправил ее подругам обнаженные фотографии последней. Часть откровенных фото жены мужчина разместил в приложении и они стали доступными неопределенному кругу лиц.

Преступления выявили полицейские региона.

- Сейчас расследование завершили, - говорят в Следственном Комитете. - Уголовное дело передали в суд.