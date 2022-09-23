Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 36-летнего Алексея Дзиковского. Мужчина пропал 14 сентября в Брянском районе, в селе Глинищево. С этого дня его местонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 182 сантиметра, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые. Особая примета: татуировка на левой руке. Был предположительно одет в черную кофту с белыми полосками, камуфлированные штаны и черные ботинки. С собой у него предположительно был рюкзак.

- Мужчина нуждается в медицинской помощи, - пишут волонтеры. – Он может находиться и в вашем районе.

Всех, кто что-либо знает об Алексее Дзиковском, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.