В брянском поселке Ивановка воспламенился жилой дом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянском районе, в поселке Ивановка, воспламенился дом. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного поступил в четверг, 22 сентября, в 02.12. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Брянской области.

К месту ЧП на улицу Пионерскую выезжали три пожарные машины. Установили, что горит жилой дом.

- В 03.15 пожар локализовали, в 03.50 потушили полностью, - говорят в чрезвычайном ведомстве. - На тушении работали три пожарных ручных ствола и звено газодымозащитной службы. В результате пожара пострадал один человек. Причину пожара устанавливают.

Брянцев просят быть внимательными при обращении с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности.