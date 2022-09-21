На улице Флотской в Брянске построят ливневку и очистные

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Флотской построят ливневую канализацию и очистные сооружения. Все время своего существования микрорайон жил без них. Ливневые стоки поступали сразу в реку.

Очистные будут состоять из системы ливневок протяженностью девять километров, резервуаров и камер для сбора и очистки воды. Объем резервуара - 4,5 тысячи кубометров. В нем дождевая вода будет отстаиваться, после чего сбрасываться в реку Десну.

- Работы на участке начались в начале августа, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Выполнен значительный объем работ по устройству распределительной камеры и железобетонного резервуара для сбора воды.

Уже спаяны три трубы ливневой канализации разного диаметра - от 1 метра до 1,2 метра. Ливневка будет собирать дождевую воду со всего микрорайона. Канализацию построят и вдоль улицы Флотской, которую постоянно затапливает во время дождей.