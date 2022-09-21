В Брянской области вновь продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Брянской области 21 сентября вновь продлили "желтый" уровень террористической опасности. Решение приняли на заседании антитеррористической комиссии. Режим будет действовать в течение 15 суток, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз, - говорят в правительстве.

Жителям региона напоминают, что запрещены полеты всех воздушных судов, в том числе, квадрокоптеров.