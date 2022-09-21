Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2022 12:04

В Брянской области вновь продлили "желтый" уровень террористической опасности

Решение приняли 21 сентября
Марина АНТОНОВА

В Брянской области 21 сентября вновь продлили "желтый" уровень террористической опасности. Решение приняли на заседании антитеррористической комиссии. Режим будет действовать в течение 15 суток, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

- Данные меры не ограничивают права и свободы граждан, а направлены на повышение взаимодействия государственных органов по обеспечению безопасности и устранение выявленных угроз, - говорят в правительстве.

Жителям региона напоминают, что запрещены полеты всех воздушных судов, в том числе, квадрокоптеров.