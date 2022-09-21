В Клинцах поймали молодого человека, который до смерти избил знакомого

В Клинцах поймали 23-летнего молодого человека, которого подозревают в смерти знакомого. Задержанному предъявили обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области

По версии следствия, в ночь на 30 июля молодой человек был у ночного клуба "Арбат" в Клинцах. Он поссорился с приятелем. Дважды ударил его рукой по голове. Потерпевший упал на тротуарную плитку. Нападавший скрылся с места происшествия. Травмированный мужчина через несколько дней скончался в больнице.

Нападавшего объявили в розыск. Сейчас его арестовали.