Наша миссия- поддерживать тех, кто страдает от потери слуха!

Фото: «Студиия Слуха».

Мы живем в непростое время: в эпоху стрессов, в эпоху повышенной тревожности. Очень многое сейчас непросто: непросто найти работу, непросто купить квартиру.. Даже найти любимого человека – непросто. Мы все разобщены – ковидом, большими городами, тяжелой работой, сложностями повседневной жизни. И этим недостатком эмоциональных контактов с людьми, мы обречены на одиночество. Исследования показали, что такая социальная изоляция запускает цепочку медленно разворачивающихся физиологических процессов, приводящих к целому букету психосоматических заболеваний и психических расстройств. Да.. нам сложно.. хотя физиологически наша способность к общению сохранена: мы хорошо слышим и отлично говорим.

Однако.. давайте оглянемся вокруг: рядом с нами существует целый огромный мир, мир людей лишенных возможности слышать, общаться с той легкостью, с которой это делаем мы. Это - Мир Глухих.

Это мир таких же людей как мы с вами. У них те же мечты, те же надежды и страхи. Давай представим как сложно живется людям в этом мире рядом с нашим миром, где все контакты строятся на словах, разговорах, общении.. Как сложно таким детям в обычных школах ( а хорошее образование в специализированной школе не получишь).. как сложно получить специализированное или высшее образование. Но мы же рядом.. Мы – такие сильные, сильные способностью слышать, понимать, отвечать… мы можем помочь.. Мы ХОТИМ помочь.

Специалисты 52 центров «Студии Слуха» в различных городах России в любой момент готовы прийти на помощь. Вам интересно – чем?

Мир глухих неоднороден: некоторые – совсем лишены слуха и речи. Слуховые аппараты таким людям практически бесполезны. Однако, в наших центрах есть различные сигнализаторы: световые и вибрационные. Дверные звонки, будильники, наручные часы с вибро-функциями – все это можно найти в нашем ассортименте.

А если способность слышать все-таки сохранена, в центрах «Студии Слуха» представлено необъятное море слуховых аппаратов. Цифровые и аналоговые, импортные и отечественные…. На любую потерю слуха и любой кошелек. Следует, однако, помнить, что слуховой аппарат – это сложное электронное устройство. Цена слухового аппарата зависит от его технологического уровня. Простые и относительно дешевые слуховые аппараты будут помогать в тихих обстановках, при разговоре с одним-двумя собеседниками.. Если же стиль жизни подразумевает посещения театров, беседы за праздничным столом в кругу родных и друзей, то тут необходимы сложные устройства. Современные слуховые аппараты премиум-класса по функционалу превосходят Спутники НАСА.

Цифровая электроника постоянно развивается и совершенствуется, делая нашу жизнь проще и интересней. Вслед за ней, естественно, спешат и слуховые аппараты. Что может современный слуховой аппарат? Убирать ненужные шумы, неприятные громкие звуки.. Выделять и усиливать полезную речь.. И не только.. Современные слуховые аппараты принимают сигналы от телевизоров и смартфонов (Bluetooth- технологии), служат для прямого прослушивания музыки.. Могут управлять “умным домом”.

Как видите, мы, профессионалы каждой «Студии Слуха», готовы принять в своих центрах этот особенный Мир - «Мир глухих» и помочь раздвинуть границы этого мира!

Как тут не вспомнить кота Леопольда с его ставшей крылатой фразой: «Ребята, давайте жить дружно!».

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