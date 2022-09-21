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Общество21 сентября 2022 8:41

Брянские росгвардейцы встретились с родственниками погибших сотрудников

В память о товарищах высадили аллею
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Брянске росгвардейцы встретились с родственниками сотрудников ОМОН, погибших при исполнении служебного долга . Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Встреча прошла на бале ОМОН «Арсенал». Руководители отряда обсудили с членами семей погибших вопросы, касающиеся социально-бытовой сферы, организации оздоровительного отдыха и медицинского обеспечения.

- Спасибо вам за стойкость в непростой жизненной ситуации, сказал полковник полиции Игорь Котов. - Разделяя вашу боль, уважаемые родители, жены и дети наших боевых друзей, все мы воспринимаем случившееся как личное горе и бережно храним память о них. Здоровья вам и низкий поклон!

В память о погибших сотрудниках ОМОН у памятника высадили аллею памяти.