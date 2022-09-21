В Брянской области москвича осудят за убийство жителя Погарского района

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области 50-летнего жителя Москвы осудят за убийство жителя Погарского района. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Предварительным следствием установили, что ночью 7 июля этого года пьяный обвиняемый находился в веранде одного из домов по улице Речной в селе Савостьяны Погарского района. Между ним и братом его супруги вспыхнула ссора. Мужчина в гневе металлическими кухонными предметами многократно ударил его по голове. А после еще бил руками по голове, груди и рукам. От полученных побоев потерпевший вскоре умер на месте происшествия.

- Расследование уголовного дела завершили, а его материалы передали в суд, - говорят в Следственном Комитете.