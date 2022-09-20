Почепский отдел полиции возглавил полковник Алексей Сефилов

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Межмуниципальный отдел полиции "Почепский" возглавил полковник Алексей Сефилов. Его назначили на должность 19 сентября, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Алексей Георгиевич родился в 1983 году. В 2007 году окончил Московский университет МВД России, в 2022 году - Академию МВД России.

Начинал службу в уголовном розыске Брянского РОВД. Дослужился до старшего оперуполномоченного по особо важным делам в уголовном розыске. С 2016 по 2019 год был заместителем начальника в Дятьковском отделе полиции. С марта 2019 года руководил отделом полиции №3 в Фокинском районе.

Алексей Сефилов награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й, 1-й степеней, медалью «За доблесть в службе».