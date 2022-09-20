В Брянской области осудили пятерых человек за организацию незаконной миграции

Фото: УФСБ России по Брянской области.

В Брянской области осудили пятерых членов преступной группы, которая занималась незаконной миграцией через границу России. Один из осужденных - военнослужащий. Уголовное дело в отношении него рассматривали в Брянском гарнизонном суде в особом порядке, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Военнослужащего приговорили к трем годам условно и штрафу в 20 тысяч рублей. Остальным членам банды приговор вынесли в Красногорском районном суде. Двум из них назначили 3 и 2,5 года колонии общего режима со штрафом 20 тысяч рублей каждому. Еще двоих приговорили к двум годам и году лишения свободы условно с штрафом в 20 тысяч рублей.

Осужденные в суде гражданской юрисдикции обжаловали приговоры. Но их оставили без изменений. Они вступили в законную силу.

В суде установили, что в течение 2021 года через участок российско-белорусской границы переправили 25 иностранцев. Указание давал организатор канала незаконной миграции из столицы.