За три года в Брянске планируют построить один детский сад и две школы. Дошкольное учреждение на 280 мест появится на улице Флотской. Сроки строительства - 2022-2023 годы. Там же построят школу на 1225 мест в 2023-2024 годах. Еще одно общеобразовательное учреждение на 1650 мест появится на территории старого аэропорта. Его планируют возвести в 2024-2025 годах.

- Увеличение сети образовательных учреждений города реализуется в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование», которые были запущены в 2019 году, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - За время действия этих проектов в Брянске количество мест в детских садах выросло на 1910, в школах – на 1225 мест.

По словам начальника управления образования Ивана Потворова, существующей сети образовательных учреждений хватает в Фокинском, Володарском и Бежицком районах. Но острая проблема обеспеченности местами остается в Советском районе, а также в районах комплексной застройки - в микрорайоне на улице Флотской, на старом аэропорту, в микрорайоне Речной и на Новостройке.