В Брянске три школы после капитального ремонта обещают открыть в декабре 2022 года. Работы идут в школах №2, 5 и 60. Из бюджета выделили 242 миллиона рублей.

Контракты на ремонт школ №2 и №5 заканчиваются в ноябре 2022-го. Их обещали отремонтировать к 1 сентября, но строители не успели.

Контракт на ремонт школы №60 завершается в марте 2023 года. Но подрядчик идет с опережением графика и намерен сдать объект значительно раньше.

- Сроки должны быть выдержаны, для этого со стороны управления образования и руководства школ контроль должен быть обеспечен ежедневный тщательный контроль за работой подрядчиков, - подчеркнул глава Брянской городской администрации Александр Макаров.