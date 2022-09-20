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Общество20 сентября 2022 10:06

В поселке Климово Брянской области газифицирован монастырь

Кира ФИЛИППОВА
Фото: «Газпром газораспределение Брянск».

Фото: «Газпром газораспределение Брянск».

Специалисты «Газпром газораспределение Брянск» провели работы по газификации Покровского монастыря в поселке Климово Брянской области, установили в здании монастырского храма и в церковной лавке отопительные котлы, выполнили пуско-наладочные работы.

«Теперь в монастырских помещениях будет поддерживаться постоянная комфортная для служителей и прихожан температура, что также поможет обеспечить сохранность архитектурной постройки», — отметил начальник Климовского газового участка АО «Газпром газораспределение Брянск» Сергей Бондаренко.