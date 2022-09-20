Фото: УГИБДД УМВДЖ России по Брянской области.

В Брянском районе автомобилистка на иномарке при обгоне врезалась в ВАЗ. ДТП произошло в понедельник, 19 сентября, около 07.30 на четвертом километре дороги Сельцо-Домашово. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по бярснкойо бласти.

По предварительной информации, 21-летняя автомобилистка за рулем «Шевролет Лачетти» ехала в направлении Домашово. Во время обгона она врезалась в ВАЗ-21213 под управлением 62-летнего мужчины. Он ехал во встречном направлении в сторону Сельцо.

- В ДТП 21-летняя автомобилистка «Шевроле Лачетти» получила черепно-мозговую травму, перелом левой ноги, - говорят в Госавтоинспекции. – 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-21213 получил черепно-мозговую травму и перелом бедра. Пострадавших госпитализировали