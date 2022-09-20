В Брянске сильный ветер 19 сентября повалил 14 деревьев и повредил два автомобиля

В первую очередь освобождали проезжую часть и проходы. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 19 сентября порывистый ветер, по данным на 15.00, повалил 14 деревьев. Оперативные службы города устраняли последствия стихии. В первую очередь освобождали проезжую часть и проходы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Так, в Володарском районе ветер повредил деревья по улицам Одесской, Речной. В Фокинском — по улицам Шолохова, Богдана Хмельницкого, в Советском — по улице Карачижской. Больше всего деревьев пострадало в Бежицком районе: по улицам Орловской, Куйбышева, Болховской, Фабричной, Дятьковской, на переулках Брянском и Почтовом. К счастью, среди людей пострадавших нет. Вместе с тем, упавшие деревья повредили два автомобиля.

Кроме того, дорожники очищали во всех районах города ливневые канализации, поскольку листва и ветки, обильно падающие во время ветра, образовали в них засоры. Работы вели на проспектах Московском, Станке Димитрова, Ленина, на улицах Калинина, Почтовой, Куйбышева, Дуки и т.д.