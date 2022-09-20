Фото: MaxFlyStation.

Брянский спортсмен Владислав Саломатин стал чемпионом России по ховерборду. Соревнования по водно-моторным видам спорта проходили со 2 по 4 сентября в Москве. Участники состязались в таких дисциплинах как гонки и трюки на гидроциклах, полеты над водой на флайборде и ховерборде.

Фото: MaxFlyStation.

Ховерборд - это летающая доска с водометом. Благодаря ему спорстмены могут взлетать на высоту до 15 метров от поверхности воды и делать различные трюки. Во время выступления оценивается высота, скорость вращения и сложность выполненного элемента или связки из них.

- Ховерборд все время движется вперед, на нем невозможно стоять на одном месте, как на флайборде, - рассказывает Владислав. - Эта доска похожа на сноуборд, только летающий над водой.

Фото: MaxFlyStation.

Владислав Саломатин летает на ховерборде с 2014 года, с момента ее появления в России. Помимо тренировок на воде, чтобы мастерски управлять летающей доской, Владислав поддерживает свою форму и вестибулярный аппарат в батутном центре весной и летом , а зимой катается на сноуборде.