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Происшествия19 сентября 2022 15:03

В Брянске из-за непогоды упало 14 деревьев

Два из них повредили машины
Марина АНТОНОВА

В Брянске из-за непогоды 19 сентября упало 14 деревьев. Такие данные на 15.00 сообщили в Брянской городской администрации.

Два дерева повредили машины. Больше всего деревьев пострадало в Бежицком районе: на улицах Орловской, Куйбышева, Болховской, Фабричной, Дятьковской, на переулках Брянском и Почтовом. В Володарском падения зафиксировали на улицах Одесской и Речной, в Фокинском - на улице Шолохова, в Советском - на Карачижской.

К счастью, никто не пострадал. Но сильный ветер сохраняется. Поэтому количество упавших деревьев может увеличится.