В Брянске на ярмарке выходного дня продали 135 тонн картофеля

В Брянске на ярмарке выходного дня продали 135,5 тонны картофеля, 4,8 тонны яблок, 2,6 тонны томатов, 1,9 тонны лука, 1,85 тонны моркови, 1,7 тонны капусты, 1,6 тонны свеклы, 1,5 тонны груш и тонну перца, зерна, огурцов, ягод, кукурузы, кабачков, чеснока. Очередная ярмарка прошла в субботу, 17 сентября. Горожанам предлагали 188 видов саженцев плодово-ягодных культур, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В ярмарках в четырех районах города участвовали 190 сельхозтоваропроизводителей из 17 районов области.

Последняя в этом году ярмарка пройдет 29 октября.