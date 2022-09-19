Брянского предпринимателя будут судить за добычу песка на сельхозземлях

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянского предпринимателя будут судить за нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ. Ущерб почвам оценили в 49 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель занимался, в том числе, разработкой карьеров и добычей полезных ископаемых. С апреля 2020 по июль 2021 года на участках сельскохозяйственного назначения в Замишевском сельском поселении Новозыбковского района организовал карьер, из которого добывал строительный песок.

- С учетом собранных следователем доказательств индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорят в СКР.