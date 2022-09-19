Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 сентября 2022 11:43

В Брянске на 30 тысяч рублей оштрафовали предпринимателей, которые изуродовали историческое здание

Убирать сайдинг они не хотят
Марина АНТОНОВА
Фото: Александр Городков.

Фото: Александр Городков.

В Брянске двух собственников организации, которая изуродовала историческое здание на бульваре Гагарина оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого. А вот убирать сайдинг они добровольно не хотят, сообщает "Мой Брянск".

Управление по охране и сохранению культурного наследия Брянской области выиграло суд и несколько аппеляций. Но владельцы бизнеса обратились в Саратовский кассационный суд. Их жалобу будут рассматривать в октябре.

Дом с аптекой стоит по улице Калинина. Изуродованный фасад со стороны лестницы по бульвару Гагарина заметили горожане летом прошлого года. Здесь открыли парикмахерскую.