В Брянске на 30 тысяч рублей оштрафовали предпринимателей, которые изуродовали историческое здание

Фото: Александр Городков.

В Брянске двух собственников организации, которая изуродовала историческое здание на бульваре Гагарина оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого. А вот убирать сайдинг они добровольно не хотят, сообщает "Мой Брянск".

Управление по охране и сохранению культурного наследия Брянской области выиграло суд и несколько аппеляций. Но владельцы бизнеса обратились в Саратовский кассационный суд. Их жалобу будут рассматривать в октябре.

Дом с аптекой стоит по улице Калинина. Изуродованный фасад со стороны лестницы по бульвару Гагарина заметили горожане летом прошлого года. Здесь открыли парикмахерскую.