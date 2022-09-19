Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Житель Брянска в пьяной ссоре до смерти избил знакомого. 44-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, вечером 11 сентября этого года подозреваемый, будучи пьяным, был в гостях у своей сестры в селе Чичково Навлинского района. Между ним, его знакомым и одним из гостей вспыхнула ссора. В гневе мужчина несколько раз ударил приятеля руками по лицу и ногами по груди и животу. От полученных травм тот умер на месте происшествия.

- Следователи провели необходимые первоначальные следственные и процессуальные действия, - говорят в Следственном Комитете. – По их результатам суд заключил подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.