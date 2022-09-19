В Брянской области назвали районы с самыми высокими и низкими зарплатами

В Брянской области перечислили районы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами. В регионе размер номинальной начисленной зарплаты составляет 41 309 рублей. Список опубликовали в Брянскстате.

В шести муниципалитетах этот показатель оказался выше, чем в среднем по области. Самую высокую зарплату специалисты получают в Выгоничском районе. Она составляет 49 542 рубля. Затем следует город Фокино, где самая высокая номинальная начисленная зарплата - 48 069 рублей. И в Брянске она оставляет - 46 161 рубль.

Самая низкая заработная плата в Красногорском районе. - 28 019 рублей.

Кстати, среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников в регионе за июль 2022 года по полному кругу организаций составила 39574,4 рубля.