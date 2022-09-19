Фото: Кировская обувная фабрика реставрации обуви.

Кировская обувная фабрика реставрации обуви приглашает отремонтировать вашу любимую обувь и купить новую!

В продаже имеется широкий ассортимент новой качественной обуви!

Ждем Вас:

22 сентября:

г. Фокино м-н "Сказка",ул.Карла Маркса,29 с 9.00-13.00

г. Сельцо ДК им.В.В.Мейпариани,с 14.00-18.00

23 сентября:

г. Жуковка ,центральный рынок,здание администрации,с 9.00-13.00

рп. Дубровка Дом Быта с 15.00-18.00

24 сентября г.Брянск,ДК им.Кравцова с 9.00-18.00

Справки по телефону: 8-953-944-77-99

Опытные мастера с большим опытом работы сделают вашу любимую обувь эффектной и практичной. Доверьтесь профессионалам своего дела, недорого и в короткие сроки мастера производут:

*Замену обуви с перетяжкой (большой выбор подошв из качественных материалов);

*Замену союзки и задника, имеются различные цвета натуральной кожи;

*Смену высоты каблука; фасона носка; изменение фасона, высоты каблука, формы «носа», толщины подошвы.

*Полную реставрацию старой обуви

Низкие цены и высокое фабричное качество работы,индивидуальный подход к каждой паре, в ремонте используются материалы известных и проверенных производителей.

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