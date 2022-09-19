Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске 63-летняя женщина угодила под колеса иномарки. ДТП произошло в воскресенье, 18 сентября. около 11.01. об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 56-летнний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег», двигаясь задним ходом, сбил 63-летнюю женщину. Пенсионерка шла по прилегающий территории слева направо по ходу движения машины.

- В ДТП женщина получила перелом левого плеча, - говорят в Госавтоинспекции. – Ее госпитализировали.