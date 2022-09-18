Фото: "Лиза Алерт", vk.com.

В Брянской области ищут 87-летнего Александра Тресикова. Мужчина пропал в Брянске 13 сентября. Он ушел из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт»

Пропавший выглядит так: рост 177 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Мужчина предположительно был одет в коричневый костюм, как на фото, коричневые туфли, черно-серую клетчатую кепку. С собой у него был темно-серый пластиковый дипломат.

- Пропавший может находиться и в вашем районе, - пишут добровольцы. – Он дезориетнирован.

Всех, кто что-то знает о нем, просят сообщать по телефонам: 8 (800) - 700-54-52 или 112.