В Клинцовском районе при обгоне легковушка врезалась в автобус. ДТП произошло 16 сентября около двух часов дня на девятом километре дороги Клинцы-Сураж. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД Росси по Брянской области.

По предварительной информации, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-211540 во время обгона не убедился в безопасности маневра и врезался в автобус ПАЗ-320414-04, которым управлял 53-летний водитель. Автобус ехал во встречном направлении и после столкновения угодил в кювет с правой стороны по ходу своего движения.

- В ДТП 40-летняя пассажирка ВАЗ-11540 получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левой ноги, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали.