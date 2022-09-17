19 сентября в к/з «Дружба» состоится Открытие концертного сезона Брянского Губернаторского симфонического оркестра

19 сентября в 19-00 в к/з «Дружба» состоится Открытие концертного сезона Брянского Губернаторского симфонического оркестра, под управлением Заслуженного артиста России Эдуарда Амбарцумяна.

В концертной программе «Русский XX век», выступит солист Московской государственной академической филармонии Филипп Копачевский (фортепиано).

В программе: С. Рахманинов – Концерт №4 для фортепиано с оркестром и Симфония №1. Концерт можно посетить воспользовавшись «Пушкинской картой».

Фото: ГАУК «Брянская областная филармония».

ГАУК «Брянская областная филармония» участвует в программе «Пушкинская карта». Концерт «Русский XX век» вошел в перечень мероприятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

ГАУК «Брянская областная филармония» участвует в программе «Пушкинская карта». Концерт «Русский XX век» вошел в перечень мероприятий, которые можно оплатить «Пушкинской картой». Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно для оплаты билетов на концерт могут воспользоваться «Пушкинской картой».

Билеты можно приобрести по ссылке:https://quicktickets.ru/bryansk-oblastnaya-filarmoniya/e388,а также на официальном сайте www.filarmonia32.ru и в кассе к/з «Дружба»

Справки по телефонам:

+7 (4832) 74-57-04

+7 (920) 603-66-63

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