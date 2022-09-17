Фото: ГУП «Брянскфармация».

Депутат Брянской областной Думы,генеральный директор ГУП «Брянскфармация» М.М. Иванов поздравляет с Днем освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Днем города Брянска.

Свои пожелания Михаил Михайлович адресует всем жителям Брянской области.

Уважаемые жители Брянской области! Примите сердечные поздравления с 79-й годовщиной освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков и Днем города Брянска!

Этот праздник дорог всем, кто любит свою малую родину, гордится ее историей и бережно хранит ее традиции.. Сегодня Брянск – динамично развивающийся промышленный центр, современный,успешный и красивый город. В этот знаменательный день от всей души желаю всем жителям Брянщины крепкого здоровья, счастья, успешного воплощения в жизнь всего задуманного, мира, добра, благополучия, а Брянщине- успешного развития и процветания!

Руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева,Депутат Брянской областной Думы, генеральный директор ГУП "Брянскфармация" М.М.Иванов.