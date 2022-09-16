В Брянской области на охотника завели уголовное дело

В Брянской области по факту незаконной охоты завели уголовное дело. На охотника составили также административный протокол, сообщают в пресс-службе регионального департамента природных ресусрсов и экологии.

Мужчину задержали 8 сентября в Жирятинсклм районе. Он оказал активное сопротивление. С собой у него был незарегистрированный заряженный карабин, оснащенный тепловизорным прицелом. На место прибыли сотрудники полиции.

Во время досмотра в рюкзаке обнаружили тепловизионный монокуляр, патроны, мешки, веревки, топор и манок для привлечения лося. Неподалеку стоял автомобиль, в котором находились брезентовые сумки, пристрелочный станок и чехол от карабина.

В Брянской области в этом году запрещена любительская и спортивная охота. Соответствующий указ подписал губернатор в конце мая.