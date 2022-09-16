В Брянске вручили ключи от 46 машин скорой помощи

Фото: Брянская областная Дума.

В Брянске 16 сентября медицинским организациям региона вручили ключи от 46 новых машин скорой помощи и других медицинских автомобилей. Торжественная церемония прошла на площади Ленина, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

«Скорые» оснащены современным оборудованием. Они комфортны для работы медиков и для перевозки пациентов. Транспорт приобрели за счет областного бюджета с поддержкой федерального центра.

Область оплатила автомобили УАЗ для Брянской областной туберкулезной больницы, Брянской областной больницы №1, Брянского областного противотуберкулезного диспансера, Брянского областного наркологического диспансера, Брянской областной психиатрической больницы №1, Брянской городской детской больницы. №1» - главный врач Святогор Елена Александровна. Автомобили ГАЗ получили «Белобережский детский санаторий» и «Санаторий «Домашово» для детей с родителями».

Остальные машины закупили за счет федерального бюджета. Больницам передали легковые автомобили Лада Нива" и "Лада Гранта".