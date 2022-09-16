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Общество16 сентября 2022 8:56

В Брянске на тертий день отопительного сезона запустили 96% котельных

Тепло подали в 2062 многоквартирных дома
Марина АНТОНОВА

В Брянске по итогам третьего дня с начала отопительного сезона запустили 96% котельных. Итоги к вечеру 15 сентября подвели в городском комитете ЖКХ, сообщают в пресс-службе мэрии.

Из 340 котельных затопили 329. У остальных еще есть два дня, чтобы начать подавать тепло.

Теплые батареи уже в 223 учреждениях образования из 244, в 131 учреждении здравоохранения из 148, в 41 учреждении культуры из 62. Затопили в 2062 многоквартирных домах.

По нормативным длокументам, в течение 14 дней проводятся пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления.