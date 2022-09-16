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Происшествия16 сентября 2022 8:27

Житель Трубчевского района табуретом до смерти избил знакомого

Следователи завели уголовная дела
Марина АНТОНОВА

41-летнего жителя Трубчевского района обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Завершилось расследование уголовного дела, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, 29 июня пьяный мужчина был в гостях у своей знакомой в деревне Глинск. Он поссорился с сожителем хозяйки жилица и несколько раз ударил его деревянным табуретом по голове и груди. Через несколько часов потерпевший скончался на месте происшествия.

В ближайшее время уголовное дело будут рассматривать в суде.