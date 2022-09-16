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Происшествия16 сентября 2022 8:17

В Мглинском районе при столкновении с трактором погиб водитель иномарки

ДТП случилось вечером 15 сентября
Марина АНТОНОВА
Фото: УГИБДД по Брянской области.

Фото: УГИБДД по Брянской области.

В Мглинском районе в ДТП погиб 66-летний водитель автомобиля "Митцубиси L300". Автоавария произошла около шести часов вечера в четверг, 15 сентября, на 6-м километре дороги Ветлевка-Вормино, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автомобилист двигался от поселка Липки в сторону трассы. Он врезался в трактор в прицепом. 47-летний водитель техники ехал от деревни Ветлевка в сторону деревни Вормино.

Водитель "Митцубиси" от полученных травм скончался на месте. У него взяли кровь на анализ на алкоголь.

На дороге нашли автоинспекторы нашли нарушения. Знак "Уступи дорогу" расположен слишком далеко от перекрестка. Стационарное искусственное освещение и тротуары отсутствуют. Еще два года назад на этом участке по суду должны были заменить знак населенного пункта на белом фоне на знак на синем фоне, так как на дороге находится только пять жилых домов. Но это решение до сих пор не исполнили.