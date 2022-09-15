В брянских Клинцах директора педколледжа отправили в колонию за аферу с ремонтом

В брянских Клинцах директора педагогического колледжа отправили в колонию за аферу с ремонтом. Руководителя образовательного учреждения признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что фигурант уголовного дела с февраля по декабрь 2019 года распорядился о том, чтобы находящаяся в его подчинении сотрудница подготовила фиктивные договоры на выполнение ремонтных работ. Боясь быть уволенной, она сделала пять фальшивых документов. Директор колледжа подписал их и через работников попросил обналичить деньги. Общая сумма ущерба оказалась больше 80 тысяч рублей.

- Суд приговори фигуранта к двум годам колонии общего режима, - говорят в надзорном ведомстве. - Приговор в законную силу не вступил.