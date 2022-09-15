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Происшествия15 сентября 2022 12:36

В Красногорском районе на пожаре погиб 92-летний хозяин дома

Причину возгорания устанавливают специалисты
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Красногорском районе на пожаре погиб 92-летний хозяин дома. Сигнал о возгорании на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступил 15 сентября около полудня. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

К месту вызову в село Перелазы, на улицу Пионерскую выезжали две пожарные машины. На месте установили, что горит жилой дом.

- В 12.10 пожар локализовали, - говорят в МЧС. – В 12.18 потушили полностью. На тушении работали два пожарных ручных ствола и звено газодымозащитной службы. В результате пожара пострадал один человек. Причину пожара устанавливают.

Сотрудники регионального МЧС призывают жителей Брянщины быть внимательными и осторожными при обращении согнем.