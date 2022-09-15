Фото: ФК «Динамо – Брянск».

Брянское «Динамо» одержало вторую победу в Кубке России по футболу. Сине-белые 14 сентября у себя дома сыграли матч 1/64 финала ФОНБЕТ-Кубка России. Брянские футболисты выиграли у московского «Строгино». Матч завершился со счетом 3:1, сообщают в официальной группе ФК «Динамо Брянск» ВКонтатке.

В этом матче нападающий Даниил Лопатин отметился дублем. Он открыл счет на первой минует игры, а второй мяч отправил в ворота соперника на 55-й минуте. Третий, победный гол, принадлежит Александру Оленеву. Он его забил на 86-й минуте.

Следующий матч брянские футболисты сыграют 18 сентября в рамках Первенства Второй лиги. На выезде в Москве сине-белые сразятся с «Сахалинцем». Начало игры в 14:30.