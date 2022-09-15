Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Под брянским Почепом водитель «Лады Калины» врезался в иномарку. ДТП произошло 14 сентября около семи часов вечера на 73 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал со стороны Брянска в направлении Почепа. Он не учел дистанцию до впереди двигающегося автомобиля «Вольво» под управлением 51-летнего мужчины и врезался в него.

- В ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля «Лада Калина» получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Ушиб тканей лица и головы,- говорят в Госавтоинспекции. – 23-летний пассажир этого же автомобиля также получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб левой ноги. Им назначили лечение и отпустили домой.